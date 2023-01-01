WebCatalog
PullRequest

PullRequest

pullrequest.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PullRequest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PullRequest, her boyuttaki ekip için oluşturulmuş bir kod inceleme platformudur. Binlerce isteğe bağlı incelemecimiz var ve bunlar sınıfının en iyisi otomasyon araçlarıyla destekleniyor. Çünkü kod kalitesi önemlidir.

Web Sitesi: pullrequest.com

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