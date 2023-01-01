PullRequest, her boyuttaki ekip için oluşturulmuş bir kod inceleme platformudur. Binlerce isteğe bağlı incelemecimiz var ve bunlar sınıfının en iyisi otomasyon araçlarıyla destekleniyor. Çünkü kod kalitesi önemlidir.

Web Sitesi: pullrequest.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PullRequest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.