ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler oluşturarak iş öngörüleri sunar. ConverSight ile işletmeler, müdahale planlama yöntemlerinde yapay zekayı uygulayabiliyor, bu da daha iyi doğruluk, daha güçlü karar alma ve daha sorunsuz tepki süreleri sağlıyor; bu da sonuçta maliyetleri azaltıyor ve tedarik zincirinin işlevini büyük ölçüde iyileştiriyor. ConverSight, işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, kesintileri en aza indirmesine ve kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olmak için bir Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi görevi görür. ConverSight'ın yapay zeka iş asistanı Athena, işletmelere tedarik zincirlerini proaktif olarak iyileştirmeleri ve diğer doğru, bilinçli kararlar almaları için daha fazla veri görünürlüğü ve öngörüler sunuyor

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Web Sitesi: conversight.ai

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