Arnica, DevOps için davranış tabanlı bir yazılım tedarik zinciri güvenlik platformudur. Arnica, günlük güvenlik operasyonlarını otomatikleştirerek ve geliştiricilerin risklere maruz kalmadan veya hızdan ödün vermeden güvenliğe sahip olmalarını sağlayarak yazılım tedarik zincirinizi proaktif bir şekilde korur.

Web Sitesi: arnica.io

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