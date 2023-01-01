WebCatalog
Arnica

Arnica

arnica.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Arnica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Arnica, DevOps için davranış tabanlı bir yazılım tedarik zinciri güvenlik platformudur. Arnica, günlük güvenlik operasyonlarını otomatikleştirerek ve geliştiricilerin risklere maruz kalmadan veya hızdan ödün vermeden güvenliğe sahip olmalarını sağlayarak yazılım tedarik zincirinizi proaktif bir şekilde korur.

Web Sitesi: arnica.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Arnica ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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