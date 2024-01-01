JFrog

JFrog

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Web Sitesi: jfrog.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde JFrog çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket teknolojileri ve araçlarıyla entegredir. Kuruluşlar, makine öğrenimi modelleri, uçta çalışan yazılımlar ve üretim veri merkezlerinde dağıtılan yazılımlar da dahil olmak üzere her türlü yayın ve dağıtım ortamına yönelik tam izlenebilirlikten yararlanır.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: jfrog.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JFrog ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Cloud Platform

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

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Scale AI

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e2open

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Kortical

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GoRamp

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