ClearML

ClearML

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Web Sitesi: clear.ml

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ClearML, dünya çapında önde gelen Fortune 500 şirketlerinin, kuruluşlarının, akademi dünyasının ve yenilikçi start-up'ların güvendiği, kuruluşlarda yapay zekanın serbest bırakılmasına yönelik lider açık kaynaklı, uçtan uca bir çözümdür. Müşterilerin, deney yönetimi ve düzenlemeden veri yönetimi ve zamanlamaya, ardından kaynak sağlama ve hizmete kadar sürekli ML iş akışları oluşturmasına olanak tanıyarak, ML üretimine en hızlı süreyi, en hızlı değer elde etme süresini ve daha yüksek performansı elde etmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde ClearML, iş birimlerinde makine öğreniminin benimsenmesini hızlandırarak şirketlerin gelir potansiyellerine ulaşmalarına ve makine öğrenimi yatırımlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Binlerce dağıtım ve canlı, etkileşimli bir toplulukla ClearML, yazılım, makine öğrenimi ve otomasyon arasında köprü kurarak makine öğrenimi alanını dönüştürüyor.
Kategoriler:
Software Development
MLOps Platforms

Web Sitesi: clear.ml

Yasal Uyarı: WebCatalog, ClearML ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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