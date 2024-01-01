Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lightdash, veri ekiplerinin içgörüler sunmasının ve şirketlerinin geri kalanına gerçek anlamda self-servis veri erişimi sağlamasının en hızlı yoludur. Analistler metrikler oluşturur ve bunları SQL'e gerek kalmadan son kullanıcıların sorgulamasına sunar. Lightdash, yeni kurulan şirketlerden halka açık uluslararası kuruluşlara kadar her büyüklükteki şirket tarafından kullanılıyor ve güveniliyor.

Web Sitesi: lightdash.com

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