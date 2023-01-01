WebCatalog
Locize

Locize

locize.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Locize çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern ve uygun fiyatlı bir yerelleştirme-yönetim platformu olan locize ile çeviri ve geliştirme arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Özellikle sürekli yerelleştirme yeteneklerini açığa çıkarırken web sitenizi, uygulamanızı, oyununuzu veya projeniz her ne ise küresel, canlı ve daha ilgi çekici hale getirir.

Web Sitesi: locize.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Locize ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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