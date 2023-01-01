Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.

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