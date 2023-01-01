WebCatalog

eBallot

eBallot

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eballot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde eBallot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.

Web Sitesi: eballot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, eBallot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

Snapshot

Snapshot

snapshot.org

Shareholder Vote Exchange

Shareholder Vote Exchange

svegroup.com

Release

Release

releasehub.com

Medesk

Medesk

medesk.net

goHeather

goHeather

goheather.io

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Disroot Polls

Disroot Polls

disroot.org

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

Keypup

Keypup

keypup.io

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası