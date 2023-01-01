WebCatalog
Shareholder Vote Exchange

Shareholder Vote Exchange

svegroup.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shareholder Vote Exchange çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hissedar Oy Değişimi, hissedar oy haklarının ilk değişimidir. Yaklaşan şirket toplantılarında işlem yapmak ve oy kullanmak için kaydolun.

Web Sitesi: svegroup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shareholder Vote Exchange ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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