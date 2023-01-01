Kalshi, insanların olayların sonuçlarına göre ticaret yaptığı bir borsadır. Vizyonumuz insanların görüşlerine göre işlem yapmalarına ve günlük risklerden korunmalarına olanak sağlamaktır. Kalshi, CFTC tarafından düzenlenen bir borsada etkinlik sözleşmelerinin alım satımını destekleyecek.

Web Sitesi: kalshi.com

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