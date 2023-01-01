WebCatalog
Kalshi

Kalshi

kalshi.com

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Kalshi, insanların olayların sonuçlarına göre ticaret yaptığı bir borsadır. Vizyonumuz insanların görüşlerine göre işlem yapmalarına ve günlük risklerden korunmalarına olanak sağlamaktır. Kalshi, CFTC tarafından düzenlenen bir borsada etkinlik sözleşmelerinin alım satımını destekleyecek.

Web Sitesi: kalshi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kalshi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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