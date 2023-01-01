WebCatalog
BabyPips

BabyPips

babypips.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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BabyPips.com bireysel yatırımcıların forex piyasasında nasıl işlem yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. İnsanları döviz ticareti dünyasıyla tanıştırıyoruz ve nasıl karlı tüccarlar olacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak eğitim içeriği sağlıyoruz. Aynı zamanda günlük ticaret yolculuğumuzda birbirini destekleyen bir tüccar topluluğuyuz.

Web Sitesi: babypips.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BabyPips ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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