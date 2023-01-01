WebCatalog
thinkorswim

thinkorswim

trade.thinkorswim.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde thinkorswim çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

thinkorswim® yalnızca ticaret tutkunları için yapılmış bir platform paketi değildir; onlar tarafından yapılmıştır. En son teknolojiye sahip masaüstü, web ve mobil deneyimlerimiz, güçlü yatırımcı topluluğumuzdan gelen gerçek geri bildirimlere dayanarak sürekli olarak geliştirilmektedir. Böylece nasıl işlem yapmayı tercih ederseniz edin, yatırımcıların en çok istediği yenilikçi özelliklere ve uzman rehberliğine her zaman erişebilirsiniz.

Web Sitesi: tdameritrade.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, thinkorswim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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