My Forex Funds, yatırımcıların daha büyük hesaplarla işlem yapmalarını sağlayan bir finansman programıdır. Yatırımcılara, işlem yaparken kendi paralarını riske atmadan kar etme fırsatı sunuyoruz. 10 bin dolardan 100 bin dolara kadar değişen hesaplarımız var ve her hesabın farklı aylık abonelikleri var. Programımız, temel eğitimin yanı sıra yatırımcılara bir hedef ve stratejiyi göz önünde bulundurarak ticaret yapmayı da öğretir. "Ticaret uğruna" kumar oynamayı veya ticaret yapmayı seviyorsanız, bu program size göre olmayabilir.

Web Sitesi: myforexfunds.com

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