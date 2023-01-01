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TradingView

TradingView

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Web Sitesi: tradingview.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TradingView çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Canlı fiyatlar, hisse senedi grafikleri ve uzman ticaret fikirleri. TradingView, Hisse Senedi, Vadeli İşlemler ve Forex piyasalarındaki tüccarlar ve yatırımcılar için bir sosyal ağdır!

Web Sitesi: tradingview.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TradingView ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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