TraderSync, bir avantaj bulmak veya performanslarını takip etmek isteyen aktif yatırımcılar için bir ticaret günlüğü ve portföy izleyicisidir. Hisse Senedi, Kripto Para Birimi, Forex, Opsiyonlar ve Vadeli İşlem yatırımcıları için idealdir.

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