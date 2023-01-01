TraderSync
app.tradersync.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TraderSync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: tradersync.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, TraderSync ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Trademetria
app.trademetria.com
TradingView
tradingview.com
CryptoTradeJournal
cryptotradejournal.net
AshWeb
app.ashweb.io
DropsTab
dropstab.com
Shoonya
shoonya.com
Trading Terminal
tradingterminal.com
FTX
ftx.com
Stockbeep
stockbeep.com
LedgerX
app.ledgerx.com
Market Chameleon
marketchameleon.com
HankoTrade
login.hankotrade.com