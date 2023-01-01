WebCatalog
DropsTab

DropsTab

dropstab.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DropsTab çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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DropsTab, günlük kripto analizlerinizi, izlemenizi ve portföy yönetiminizi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kripto para piyasası izleyicisidir. Eklenen portföylerinizdeki kripto paraların fiyatlarını, hacimlerini ve ayrıntılı performansını takip edin.

Web Sitesi: dropstab.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DropsTab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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