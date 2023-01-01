WebCatalog
LedgerX

LedgerX

ledgerx.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LedgerX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Portföyünüzü LedgerX'te oluşturun. Bitcoin (BTC) ve eter (ETH) opsiyonları ve vadeli işlemleriyle işlem yapın. ABD Ücretsiz hesabında lisanslıdır, düşük ücretler. Tüm ABD'de İkamet Edenlere açıktır. Bugün başvur!

Web Sitesi: ledgerx.com

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