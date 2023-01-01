WebCatalog
SmartTrader

SmartTrader

smarttrader.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SmartTrader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SmartTrader önde gelen Forex Ticareti ve Hisse Senedi Piyasası Grafik Yazılımıdır. Forex'i, hisse senetlerini ve kripto para piyasalarını analiz edin. Bugün Ücretsiz katılın!

Web Sitesi: smarttrader.com

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