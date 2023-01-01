Üyelerin bir grup uzmandan FOREX ticareti yapmayı öğrendiği Canlı Ticaret ve Eğitim odası, her uzmanın forex piyasaları hakkındaki bilgilerini paylaşmak için kendi kanalı vardır.

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