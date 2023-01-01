WebCatalog
MetaTrader Web

MetaTrader Web

trade.metatrader5.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MetaTrader Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Forex ve Döviz piyasaları için güçlü bir platform. Başarılı ticaret, kullanışlı ve işlevsel ticaretle başlar. MetaTrader 5 modern yatırımcılar için en iyi seçimdir.

Web Sitesi: metatrader5.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MetaTrader Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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