MetaTrader Web
trade.metatrader5.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MetaTrader Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: metatrader5.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, MetaTrader Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Trading Terminal
tradingterminal.com
xStation 5
xstation5.xtb.com
SmartTrader
smarttrader.com
Waves.Exchange
waves.exchange
SmartTrader
smarttrader.deriv.com
PrimeXBT
primexbt.com
Photon Trading
photontradingfx.com
GoLive
golive.im
TradingView
tradingview.com
IC Markets
secure.icmarkets.com
FOREX.com
forex.com
Videforex
videforex.com