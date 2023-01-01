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XM

XM

xm.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde XM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Forex, MT4 ve MT5'te hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, petrol ve altın üzerine cfd ticareti. Lisanslı bir forex komisyoncusu olan XM™ ile çevrimiçi forex ticareti yapın.

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