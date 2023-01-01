Deriv MT5, en büyük finansal piyasalarda ve Deriv'in sentetik endekslerinde işlem yapabileceğiniz hepsi bir arada CFD işlem platformudur.

Web Sitesi: deriv.com

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