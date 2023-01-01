Snapshot, teklifleri oluşturmayı ve oylamayı kolaylaştıran, merkezi olmayan bir yönetim platformudur - üstelik tüm bunlar, gaz ücretlerine bir servet harcamadan yapılır! Ayrıca esnek sistemimiz çeşitli oylama türlerini ve stratejilerini destekler, böylece oylama sürecini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Web Sitesi: snapshot.org

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