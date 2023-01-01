WebCatalog
Snapshot

Snapshot

snapshot.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snapshot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Snapshot, teklifleri oluşturmayı ve oylamayı kolaylaştıran, merkezi olmayan bir yönetim platformudur - üstelik tüm bunlar, gaz ücretlerine bir servet harcamadan yapılır! Ayrıca esnek sistemimiz çeşitli oylama türlerini ve stratejilerini destekler, böylece oylama sürecini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Web Sitesi: snapshot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snapshot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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