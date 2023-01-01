Merkezi olmayan borsamız, Ethereum'daki DeFi fırsatlarına erişmenin en kolay yoludur: gas ücreti ödemeden yatırım yapın, ticaret yapın ve token gönderin. Ne aşk değil?

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