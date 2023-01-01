WebCatalog
Giddh

Giddh

giddh.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Giddh, defter, defter tutma, faturalama, Envanter, çeşitli rapor türleri, GSTR1, GSTR2, GST3B dosyalama ve çok daha fazlası gibi gerekli tüm özelliklere sahip eksiksiz bir bulut muhasebe yazılımıdır. Giddh tüm verileri otomatik olarak hesaplar ve çeşitli türde raporlar oluşturur. Anlaşılması o kadar kolaydır ki, bir muhasebecinin yardımına ihtiyaç duymadan bile işletmenizin tüm mali durumlarına göz atabilirsiniz. Tamamen özelleştirilebilir ve gereksinimlerinize göre işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Web Sitesi: giddh.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Giddh ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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