Giddh, defter, defter tutma, faturalama, Envanter, çeşitli rapor türleri, GSTR1, GSTR2, GST3B dosyalama ve çok daha fazlası gibi gerekli tüm özelliklere sahip eksiksiz bir bulut muhasebe yazılımıdır. Giddh tüm verileri otomatik olarak hesaplar ve çeşitli türde raporlar oluşturur. Anlaşılması o kadar kolaydır ki, bir muhasebecinin yardımına ihtiyaç duymadan bile işletmenizin tüm mali durumlarına göz atabilirsiniz. Tamamen özelleştirilebilir ve gereksinimlerinize göre işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Web Sitesi: giddh.com

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