İşletme sahiplerinin zamandan tasarruf etmesine ve daha akıllı iş kararları almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut muhasebe yazılımı. Ödemeleri faturalandırın ve toplayın, giderleri takip edin, raporları özelleştirin ve muhasebecinizle birlikte çalışın. Bugün ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: crunched.io

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