WebCatalog
Crunched

Crunched

app.crunched.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Crunched çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletme sahiplerinin zamandan tasarruf etmesine ve daha akıllı iş kararları almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut muhasebe yazılımı. Ödemeleri faturalandırın ve toplayın, giderleri takip edin, raporları özelleştirin ve muhasebecinizle birlikte çalışın. Bugün ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: crunched.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crunched ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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