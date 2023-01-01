Holded
app.holded.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Holded çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: holded.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Holded ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
weclapp
weclapp.com
Vencru
app.vencru.com
Manitou
manitousolution.com
Deskera
deskera.com
Xolo
app.xolo.io
Rounded Accounting
app.rounded.com.au
Shiftsmart
shiftsmart.com
Blueindic
blueindic.com
TopNotepad
app.topnotepad.com
DEAR
inventory.dearsystems.com
ZapERP
account.zaperp.com
Splendid Accounts
app.splendidaccounts.com