WebCatalog
Holded

Holded

app.holded.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Holded çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip, Projeler ve Envanter, ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde. Holded ile kontrolü elinize alın ve tüm iş fonksiyonlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize edin. Bu birinci sınıf bulut ERP'yi bugün kullanmaya başlayın!

Web Sitesi: holded.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Holded ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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