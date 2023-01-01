Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip, Projeler ve Envanter, ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde. Holded ile kontrolü elinize alın ve tüm iş fonksiyonlarınızı sorunsuz bir şekilde senkronize edin. Bu birinci sınıf bulut ERP'yi bugün kullanmaya başlayın!

Web Sitesi: holded.com

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