Kârınızı karmaşık e-tablolar olmadan hesaplayın. Vencru, satışlarınızı, müşterilerinizi, envanterinizi ve iş raporlarınızı tek bir yerden kolayca görebilmenizi sağlayan ücretsiz faturalama ve muhasebe yazılımıdır.

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