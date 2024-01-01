WebCatalog

FlyFreely

FlyFreely

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: flyfreely.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FlyFreely çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

FlyFreely, işletmelerin ve işletmelerin drone operasyonlarını başlatmasına, ölçeklendirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. Tüm drone operasyonlarınızı kullanımı basit tek bir platformda planlayın, yürütün ve uzlaştırın. Bunu, operasyonel ve mevzuat gereksinimlerinin her türlü kombinasyonunu karşılayan esnek platform teknolojimiz aracılığıyla başarıyoruz. Basit VLOS'tan kutudaki drone, teslimat ve şehir içi hava hareketliliği gibi karmaşık BVLOS operasyonlarına kadar her türlü operasyonu destekleyebiliriz. Bir veya daha fazla ülkede çalışmayı kolaylaştırmak için tüm veri kaynaklarını, kuralları, iş akışlarını, formları ve raporları ülkenizin düzenleyici gereksinimlerine göre uyarlıyoruz. Ayrıca platform, dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman çalışabilmenizi sağlamak için görevlerin çevrimdışı planlanmasına ve yürütülmesine bile olanak tanır. Oluşturulan ticari drone operatörleri tarafından geliştirilen bu alanda operatörlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. FlyFreely ile evrak işlerine daha az, uçmaya daha fazla zaman harcayacaksınız.

Kategoriler:

Business
Drone Analytics Software

Web Sitesi: flyfreely.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, FlyFreely ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

TraceAir

TraceAir

traceair.net

vHive

vHive

vhive.ai

Strayos

Strayos

strayos.com

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Botlink

Botlink

botlink.com

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Urban Outfitters

Urban Outfitters

urbanoutfitters.com

Tenderly

Tenderly

tenderly.co

Triply

Triply

triply.co

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

FormSwift

FormSwift

formswift.com

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Statflo

Statflo

statflo.com

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

serVme

serVme

servmeco.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.