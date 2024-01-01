FlyFreely, işletmelerin ve işletmelerin drone operasyonlarını başlatmasına, ölçeklendirmesine ve sürdürmesine olanak tanır. Tüm drone operasyonlarınızı kullanımı basit tek bir platformda planlayın, yürütün ve uzlaştırın. Bunu, operasyonel ve mevzuat gereksinimlerinin her türlü kombinasyonunu karşılayan esnek platform teknolojimiz aracılığıyla başarıyoruz. Basit VLOS'tan kutudaki drone, teslimat ve şehir içi hava hareketliliği gibi karmaşık BVLOS operasyonlarına kadar her türlü operasyonu destekleyebiliriz. Bir veya daha fazla ülkede çalışmayı kolaylaştırmak için tüm veri kaynaklarını, kuralları, iş akışlarını, formları ve raporları ülkenizin düzenleyici gereksinimlerine göre uyarlıyoruz. Ayrıca platform, dünyanın herhangi bir yerinde istediğiniz zaman çalışabilmenizi sağlamak için görevlerin çevrimdışı planlanmasına ve yürütülmesine bile olanak tanır. Oluşturulan ticari drone operatörleri tarafından geliştirilen bu alanda operatörlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. FlyFreely ile evrak işlerine daha az, uçmaya daha fazla zaman harcayacaksınız.

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