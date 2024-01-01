Plotch, dünya çapındaki küçük işletmelere yönelik yapay zeka odaklı bir e-ticaret ERP'sidir. Plotch, çevrimiçi işletmeler için yapay zekayı kullanan otomasyonu yönlendiren, tamamen odaklanmış bir teknoloji platformudur ve bir e-ticaret işinin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Plotch, tüm araçları ve entegrasyonları kusursuz bir şekilde bir araya getirir. Plotch ayrıca otomasyonu, büyümeyi ve istisna yönetimini mümkün kılmak için tüm süreçlerin ve analizlerin üzerine bir yapay zeka katmanı yerleştirir. Bir işletme sahibiyseniz, bu, e-ticaret işlemleri için mevcut olan en basit ve en güçlü e-ticaret yazılımıdır. Aşağıda Plotch kullanmanın bazı temel faydaları verilmiştir: * Basit - kullanımı kolay * Kapsamlı - her şey tek bir yerde * Ölçeklenebilir - kolayca ölçeklenebilir Aşağıda Plotch'ta mevcut çözümler bulunmaktadır: A. E-ticaret Web Mağazasını Başlatın B. E-ticaret Mobil Uygulamasını Başlatın C. Çevrimiçi Pazar Yerlerini Başlatın D. Çok Kanallı Çevrimdışı Mağazaları Başlatın e. Envanteri Yönet

Web Sitesi: plotch.ai

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