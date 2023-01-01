WebCatalog

Mekari Qontak

Mekari Qontak

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: qontak.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mekari Qontak çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Qontak by Mekari, ölçeklenebilir API teknolojisinden yararlanan kurumsal Omnichannel CRM teknolojisinin lider ve uzman sağlayıcısıdır. Bir SaaS modeli üzerine kurulu olan Qontak, işletmelerin satışlarını, müşteri hizmetlerini ve operasyonlarını hızla büyütmelerine olanak tanır. Çözümlerimiz, birleşik bir SaaS CRM teknolojisi içerisinde WhatsApp ve Instagram, sosyal medya, e-ticaret, sesli aramalar, KPI'lar ve çevrimdışı etkinlikleri kullanan işletmelere güç verir. ISO sertifikalı teknoloji yığınıyla çözümlerimiz bankalar, çok uluslu şirketler, devlete ait işletmeler ve KOBİ'ler tarafından kullanılmaktadır. Qontak, küresel düzeyde 1. sıradaki Resmi WhatsApp Business API ve Instagram API ortağıdır. Satışlarınızı ve müşteri hizmetlerinizi bugün hızlandırın.

Web Sitesi: qontak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mekari Qontak ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Interakt

Interakt

interakt.ai

Dixa

Dixa

dixa.com

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Umnico

Umnico

umnico.com

Payaca

Payaca

payaca.com

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Pepper Cloud

Pepper Cloud

peppercloud.com

AdvancedHosting

AdvancedHosting

advancedhosting.com

Intouch Insight

Intouch Insight

intouchinsight.com

Creatio

Creatio

creatio.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası