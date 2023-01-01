Mekari Qontak

Qontak by Mekari, ölçeklenebilir API teknolojisinden yararlanan kurumsal Omnichannel CRM teknolojisinin lider ve uzman sağlayıcısıdır. Bir SaaS modeli üzerine kurulu olan Qontak, işletmelerin satışlarını, müşteri hizmetlerini ve operasyonlarını hızla büyütmelerine olanak tanır. Çözümlerimiz, birleşik bir SaaS CRM teknolojisi içerisinde WhatsApp ve Instagram, sosyal medya, e-ticaret, sesli aramalar, KPI'lar ve çevrimdışı etkinlikleri kullanan işletmelere güç verir. ISO sertifikalı teknoloji yığınıyla çözümlerimiz bankalar, çok uluslu şirketler, devlete ait işletmeler ve KOBİ'ler tarafından kullanılmaktadır. Qontak, küresel düzeyde 1. sıradaki Resmi WhatsApp Business API ve Instagram API ortağıdır. Satışlarınızı ve müşteri hizmetlerinizi bugün hızlandırın.

Web Sitesi: qontak.com

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