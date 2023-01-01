Salesboom Bulut Satış ve CRM ile daha sıkı ve daha akıllı çalışın. 20 yıldır öncü ve değer lideri Bulut CRM ve Hizmet Olarak Satış Otomasyonu yazılımı satıcısı olarak. Müşteri Veritabanı Satış Hattı Yönetimi Potansiyel Müşteriler, İlgili Kişiler, Hesaplar, Fırsatlar, Kampanyalar, Fiyat Teklifleri Gerçek zamanlı uyarılar Satış Komut Dosyaları Outlook'tan CRM'ye ve GMail'den CRM'ye Potansiyel Müşteri, Hesap ve Fırsat Puanlama Damla Kampanyaları İş Akışı Özelleştirilebilir Raporlar, Analizler ve Kontrol Panelleri Özelleştirilebilir Web Formları Anketler Mobil Satış iOS ve Android API'lerine yönelik uygulamalar ve Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe ve çok daha fazlasıyla entegrasyonlar. Gerçek zamanlı müşteri bilgileriyle güncel kalmanızı sağlayan, kullanımı kolay ancak tamamen özelleştirilebilir, işaretle ve tıkla Satış Bulut Çözümleri ile Satışları daha iyi hale getiriyoruz. Size özel hazırlanmış bir sistem alırsınız. Şirket içi profesyonel hizmetlerimizle CRM'yi yapılandırıyor, yaygınlaştırıyor ve kullanıcıları eğitiyoruz. Ayrıca sizin için özelleştirme ve entegrasyonlar da oluşturuyoruz. İOS ve Android için yeni Mobil uygulamalar. Microsoft 365 Outlook ve Gmail'e yönelik yeni e-posta eklentileriyle, e-posta hesabınızdan kişiler oluşturun ve e-postaları Kişilerinize kaydedin. Tüm Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, Tekliften Nakde işlemlerinizi, önceden entegre edilmiş ve iş kullanıcıları tarafından kodsuz, işaretle ve tıkla kolaylığıyla tamamen özelleştirilebilen tek bir kolay platformda birleştiriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve aynı şekilde büyük işletmeler için mükemmeldir.

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