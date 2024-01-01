Optiwe, müşterilere WhatsApp, Instagram, Facebook ve web sitenizde hizmet veren en iyi çok aracılı ve çok kanallı WhatsApp CRM'dir. Optiwe, işletmelerin satışlarını artırmasına ve WhatsApp ve Instagram da dahil olmak üzere birden fazla kanalda müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir sohbet robotları, çoklu temsilci desteği ve analiz araçları, işletmelerin e-ticaret, emlak, otomotiv, turizm ve diğerleri gibi sektörlerdeki müşterilerine kişiselleştirilmiş, verimli ve veriye dayalı deneyimler sunmasına olanak tanır.

Web Sitesi: optiwe.com

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