Optiwe

Optiwe

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Web Sitesi: optiwe.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Optiwe, müşterilere WhatsApp, Instagram, Facebook ve web sitenizde hizmet veren en iyi çok aracılı ve çok kanallı WhatsApp CRM'dir. Optiwe, işletmelerin satışlarını artırmasına ve WhatsApp ve Instagram da dahil olmak üzere birden fazla kanalda müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli bir mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir sohbet robotları, çoklu temsilci desteği ve analiz araçları, işletmelerin e-ticaret, emlak, otomotiv, turizm ve diğerleri gibi sektörlerdeki müşterilerine kişiselleştirilmiş, verimli ve veriye dayalı deneyimler sunmasına olanak tanır.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: optiwe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Optiwe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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