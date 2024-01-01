Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için varlık yönetimi, sertifika takibiyle ekip yönetimi, pilot, drone veya pil ile uçuş kaydı ve raporlama ve daha fazlasını içeren tam entegre bir araç paketi sağlar. ...

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Web Sitesi: dronedesk.io

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