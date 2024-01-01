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Dronedesk

Dronedesk

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Web Sitesi: dronedesk.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dronedesk, drone operatörlerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir işletme yöneticisi ve uçuş planlama web uygulamasıdır. CRM, ürün oluşturma ve fiyat teklifi verme ve faturalandırma, drone'lar, piller ve bakım planlamasıyla birlikte diğer donanımlar için varlık yönetimi, sertifika takibiyle ekip yönetimi, pilot, drone veya pil ile uçuş kaydı ve raporlama ve daha fazlasını içeren tam entegre bir araç paketi sağlar. ...

Kategoriler:

Business
Drone Analytics Software

Web Sitesi: dronedesk.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dronedesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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