WebCatalog

TraceAir

TraceAir

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Web Sitesi: traceair.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde TraceAir çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TraceAir, inşaatçılar için özel olarak oluşturulmuş tek 3D şantiye çalışma platformudur. Güçlü görünürlük ile yazılımımız görsel bir platformda doğru topografik taramalar sağlar. Beyaz eldiven hizmetimiz tamamen anahtar teslimi koordinasyon ve kesintisiz gece teslimatı sunar. Son derece basit yazılım, ilerlemeyi takip etmeyi, stokları ve kir dengesini ölçmeyi, rakımları kontrol etmeyi ve daha fazlasını kolaylaştırır! TraceAir inşaat ekiplerine doğru verileri sağlayarak daha iyi ve daha hızlı kararlar almalarını sağlar.

Kategoriler:

Productivity
Drone Analytics Software

Web Sitesi: traceair.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, TraceAir ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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goalscape.com

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