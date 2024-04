ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işletmelerin bu açığı kapatmasına yardımcı olur. 36 KAT DAHA HIZLI NE YAPIYORUZ? 10 KAT DAHA KOLAY. %100 DOĞRU. Pazarlamacılar için Basit, Tam Otomatik Kampanya Meta Verileri ve URL Oluşturucu Uygulaması BİZİ AYIRAN NEDİR İş akışınızı kesintiye uğratmak ve sizi web sitemize gelmeye zorlamak yerine, size - Excel'inize, tarayıcınıza, e-postanıza / sosyal platformunuza - geliyoruz. Sorunsuz. Kolay. Hızlı. PAZARLAMACILAR İÇİN Basit, esnek UTM bağlantı oluşturucularımızla doğru raporlamayı oluşturduğunuzda zamandan tasarruf edin, zorlukları en aza indirin ve sıradan işleri ortadan kaldırın. Size kusursuz, otomatikleştirilmiş bir deneyim sunmak için platformlarınızla bağlantı kuruyoruz. DİJİTAL ANALİZ Ekipleri İÇİN Her seferinde doğru, tutarlı raporlama verileri elde edin. Bozuk/eksik verileri standartlaştırmak veya düzeltmek için fazladan saatlerce çalışmanıza gerek yok. Doğrudan alt platformlarınıza bağlanıyoruz ve size her seferinde kolay, hızlı ve doğru veriler sağlıyoruz.

