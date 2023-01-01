Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

QR Kodları her yerdedir ve Autonix ile son derece değerlidirler. Ajansları, pazar yerlerini, perakende satışları, sağlık hizmetlerini, devleti ve daha fazlasını hedefleyen Autonix, büyük ve küçük kuruluşlara hitap eden güçlü bir QR Kod izleme çözümüdür.

Web Sitesi: autonix.io

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