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Jelly URL

Jelly URL

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Web Sitesi: jellyurl.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Jelly URL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Jelly URL is a next-generation link shortener with the ability to schedule changes to your link destinations. With Jelly URL, you can create custom links, add custom domains, generate QR codes, enable UTM tracking, schedule changes to your links, and more! Jelly URL is an all-in-one tool to create and manage links.

Kategoriler:

Business
URL Kısaltıcı

Web Sitesi: jellyurl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jelly URL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

t.ly

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Foxly

Foxly

foxlyme.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Dub

Dub

dub.co

Short.io

Short.io

short.io

GOO-GL.me

GOO-GL.me

goo-gl.me

Kutt

Kutt

kutt.it

ViralQR

ViralQR

viralqr.com

QRfy

QRfy

qrfy.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

lc.cx

lc.cx

lc.cx

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