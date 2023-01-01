WebCatalog
Plug to Work

Plug to Work

plugto.work

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plug to Work çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzaktan çalışmak. Uzak bir iş mi arıyorsunuz? Ön uç, arka uç, javascript, fullstack ve diğer BT uzaktan işleri için tekliflerimize göz atın.

Web Sitesi: plugto.work

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plug to Work ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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