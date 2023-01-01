WebCatalog
Relevel

Relevel

relevel.com

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Hindistan'ın ilk beceri değerlendirmesi ve işe alım testi platformu Relevel ile hayalinizdeki işe 15 gün içinde ulaşın. 800'den fazla ortak şirketiyle Relevel, istihdam fırsatlarına erişimi demokratikleştirmeyi ve eğitim nitelikleri veya iş deneyimine bakılmaksızın yalnızca adayın becerilerine dayalı olarak iş sağlamayı amaçlamaktadır. Adayların seçtikleri alanda yüksek maaşlı iş bulmalarına yardımcı olmak için hem teknik hem de iş kategorilerinde beceri değerlendirme testleri gerçekleştiriyoruz. Test kategorileri arasında İş Geliştirme, Ön Uç Geliştirme, Arka Uç Geliştirme, Tam Yığın Geliştirme, İş Analitiği, Veri Analitiği, Ürün Yönetimi, İK ve Yetenek Kazanımı, Grafik Tasarım, Operasyonlar, Finansal Analiz yer alır. Relevel ile 40 LPA'ya kadar CTC'li iş tekliflerini paketleyebilir ve cazip kariyer gelişimi fırsatları yakalayabilirsiniz.

Web Sitesi: relevel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Relevel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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