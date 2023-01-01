WebCatalog
iMocha

iMocha

imocha.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iMocha çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşe uygun adayları işe almak için Konu Uzmanları tarafından oluşturulan 2.500'den fazla beceri testi içeren iMocha'nın beceri değerlendirme yazılımını kullanın.

Web Sitesi: imocha.io

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