Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda sunar ve sektörünüz dikkate alınarak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.

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