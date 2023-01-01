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Hireet

Hireet

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Web Sitesi: hireet.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hireet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hireet ile işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşe alma ekibinize katılın, rolleri atayın, yerleşik görüşmeleri planlayın, adayları bilgilendirin ve herkesi senkronize halde tutun.

Web Sitesi: hireet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hireet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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