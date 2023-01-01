WebCatalog
HRMatrix

HRMatrix

app.orblogic.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HRMatrix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HRMatrix, yerleşik Otomatik Yapay Zeka İşe Alma Botuna sahip çevrimiçi bir İK yönetimi çözümüdür. HRMatrix konuşan röportaj botu, röportaj sürecini kolaylaştırmak için son teknoloji ürünü yerleşik yapay zekaya sahiptir. İşe alım sürecinde daha iyi kararlar almak için bir ön araç olarak kullanılabilir. HRMatrix web ve mobil uygulaması, çalışanların işe alımdan emekliliğe kadar yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Çalıştığını görmek için bir demo planlayın!!

Web Sitesi: orblogic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HRMatrix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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