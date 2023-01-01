HRMatrix, yerleşik Otomatik Yapay Zeka İşe Alma Botuna sahip çevrimiçi bir İK yönetimi çözümüdür. HRMatrix konuşan röportaj botu, röportaj sürecini kolaylaştırmak için son teknoloji ürünü yerleşik yapay zekaya sahiptir. İşe alım sürecinde daha iyi kararlar almak için bir ön araç olarak kullanılabilir. HRMatrix web ve mobil uygulaması, çalışanların işe alımdan emekliliğe kadar yaşam döngüsünü kolaylaştırır. Çalıştığını görmek için bir demo planlayın!!

Web Sitesi: orblogic.com

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