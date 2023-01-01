WebCatalog
Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Heyrecruit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Heyrecruit, işe alım sürecinizi optimize etmenize ve en iyi yetenekleri çekmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 400'den fazla farklı iş ilanında entegre çoklu gönderim özelliğimizle daha fazla adaya ulaşın. İşe alma ihtiyaçlarınız için sezgisel çok yönlü yazılım. Mobil cihazlarda harika görünen etkileşimli bir kariyer sayfası ve çarpıcı iş ilanlarıyla işveren markanızı oluşturun. Daha iyi bir aday deneyimi için başvuru sürecini kısaltın. Kullanımı kolay ATS'miz işinizi büyütmenin modern yoludur.

Web Sitesi: heyrecruit.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heyrecruit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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