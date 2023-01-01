Recruiterflow, modern bir aday takip yazılımı ve işe alım CRM'sinin bir arada yer aldığı bir yazılımdır. Recruiterflow, işe alım sürecinizi uçtan uca takip etmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla kaynak bulma için krom uzantısı, otomatik e-posta dizileri, iş panoları entegrasyonları ve işbirliği gibi özelliklerle yerleşik olarak gelir. Instamojo, Fusioncharts, OLR gibi hızlı büyüyen şirketler ve YCombinator ve 500startups'ın start-up'ları, harika yetenekleri bulmak ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Recruiterflow'u kullanıyor.

Web Sitesi: recruiterflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recruiterflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.