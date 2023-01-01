WebCatalog
Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recruiterflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Recruiterflow, modern bir aday takip yazılımı ve işe alım CRM'sinin bir arada yer aldığı bir yazılımdır. Recruiterflow, işe alım sürecinizi uçtan uca takip etmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla kaynak bulma için krom uzantısı, otomatik e-posta dizileri, iş panoları entegrasyonları ve işbirliği gibi özelliklerle yerleşik olarak gelir. Instamojo, Fusioncharts, OLR gibi hızlı büyüyen şirketler ve YCombinator ve 500startups'ın start-up'ları, harika yetenekleri bulmak ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Recruiterflow'u kullanıyor.

Web Sitesi: recruiterflow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recruiterflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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