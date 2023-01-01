Indivizo, İK profesyonellerinin en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olmak için otomatik işe alım araçlarına sahip, yapay zeka destekli bir işe alma platformu sunuyor. Çözümleri her farklı işe alım ihtiyacına uygundur; tamamen özelleştirilebilir uçtan uca ATS platformu, kullanıma hazır tak ve çalıştır işe alım süreci veya bağımsız otomatik işe alım araçları olarak mevcuttur. Odak noktaları her zaman başvuru sahiplerine yeteneklerini tarafsız ve nesnel bir şekilde sergileme şansı vererek daha iyi, veriye dayalı işe alım kararları vermektir.

Web Sitesi: indivizo.com

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