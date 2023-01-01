WebCatalog
Indivizo

Indivizo

app.indivizo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Indivizo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Indivizo, İK profesyonellerinin en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olmak için otomatik işe alım araçlarına sahip, yapay zeka destekli bir işe alma platformu sunuyor. Çözümleri her farklı işe alım ihtiyacına uygundur; tamamen özelleştirilebilir uçtan uca ATS platformu, kullanıma hazır tak ve çalıştır işe alım süreci veya bağımsız otomatik işe alım araçları olarak mevcuttur. Odak noktaları her zaman başvuru sahiplerine yeteneklerini tarafsız ve nesnel bir şekilde sergileme şansı vererek daha iyi, veriye dayalı işe alım kararları vermektir.

Web Sitesi: indivizo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Indivizo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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