Daha iyi geliştiricileri işe almak için kültüre uyum ve sosyal beceri testleri İşe alma yöneticilerinin ve kurucularının yalnızca iyi bir kodlayıcıyı değil, En Uygun kişiyi bulmasına yardımcı olacak yeni nesil araçlar.

Web Sitesi: greatfit.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, GreatFit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.