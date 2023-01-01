WebCatalog
GreatFit

GreatFit

app.greatfit.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GreatFit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha iyi geliştiricileri işe almak için kültüre uyum ve sosyal beceri testleri İşe alma yöneticilerinin ve kurucularının yalnızca iyi bir kodlayıcıyı değil, En Uygun kişiyi bulmasına yardımcı olacak yeni nesil araçlar.

Web Sitesi: greatfit.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, GreatFit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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