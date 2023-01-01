WebCatalog

Revelo

Revelo

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Web Sitesi: revelo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Revelo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiricilerini işe alabilecekleri en büyük çevrimiçi platformdur. Bordro, aday avantajları, vergiler ve yerel uyumluluğu etkinleştirerek yazılım geliştiricilerini işe almak için uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz.

Web Sitesi: revelo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Revelo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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