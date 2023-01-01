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Skuad

Skuad

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: skuad.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skuad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Skuad'ın birleşik platformu uluslararası işe alım, bordro ve İK operasyonlarınızı kolaylaştırır. 160'tan fazla ülkede zahmetsizce işe alın ve tam uyumluluk sağlayın.

Web Sitesi: skuad.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Skuad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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